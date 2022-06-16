В агентстве VENTURE PARTNERS прокомментировали информацию о назначении Славиши Йокановича в московское «Динамо». Это агентство представляет интересы сербского специалиста, который в бытность футболистом успел поиграть за лондонский «Челси».

«Думаем, что это уже не какой-то секрет! Да, действительно это так, уже очень скоро вы прочтёте эту новость официально. Мы очень довольны ходом переговоров», – сказал представитель агентства в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что последним местом работы Йокановича был «Шеффилд Юнайтед». На посту тренера «Динамо» серб должен заменить ушедшего в «Герту» Сандро Шварца.