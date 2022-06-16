Кучаева не впечатлила первая тренировка Федотова в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал клубной пресс-службе о том, как прошла первая тренировка Владимира Федотова в «армейском» клубе.

Кучаев сказал, что это была втягивающая тренировка. Полузащитник отметил, что пока при Федотове были какие-то банальные упражнения, так что ничего нового и сложного не было.

«В ближайшее время начнём уже в полной мере работать», - добавил Кучаев.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Константин Кучаев на правах арендного соглашения выступал за казанский «Рубин». Полузащитник в девяти матчах РПЛ забил один гол и сделал один ассист.