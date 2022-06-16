Стало известно, кто назван лучшим игроком «Крыльев Советов» по итогам сезона

Российский полузащитник Антон Зиньковский был назван лучшим футболистом самарских «Крыльев Советов» по итогам прошедшего сезона.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, 26-летний российский футболист был назван лучшим игроком команды по итогам сезона 2021/2022. Стоит отметить, что по ходу сезона Зиньковский пять раз был признан лучшим игроком месяца по версии болельщиков. Напомним, что полузащитник стал лучшим ассистентом РПЛ в прошедшем сезоне.

Антон Зиньковский провёл в российском чемпионате 30 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и девятью голевыми передачами.