Жена Федуна: «Зенит» заставил Бакаева плясать под свою дудку, как и весь РФС»

Зарема Салихова, жена владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал выбор воспитанника клуба Зелимхана Бакаева. Не договорившись с «красно-белыми» о новом контракте, игрок решил перейти в петербургский «Зенит».

«Зенит» подставил Зелимхана и показал, что может не только исполнить мечты любого футболиста в стране, но и заставить его плясать под свою дудку, как и весь РФС», - приводятся слова Салиховой на страницах Sports.ru.

В среду, 15 июня, петербургский «Зенит» сообщил о подписании Бакаева. Воспитанник «Спартака» заключил с «сине-бело-голубыми» контракт по схеме «3+1». Цвета чемпиона России Зелимхан будет защищать в футболке с седьмым номером.

В прошлом сезоне чемпионата России 25-летний хавбек сыграл 26 матчей, сделал шесть результативных передач и получил шесть желтых карточек.

«Это был плевок в лицо»: Зарема жёстко высказалась об уходе Бакаева