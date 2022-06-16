Российским судьям могут с нового сезона увеличить зарплату

Руководители РФС планируют в ближайшее время увеличить зарплату арбитрам почти в два раза.

Как в своём телеграм-канале написал известный инсайдер Иван Карпов, российские судьи в следующем сезоне будут получать почти в два раза больше денег, чем в предыдущем. В среднем, за одну игру арбитр будет получать 188 тысяч рублей. Для сравнения, в предыдущие несколько лет за одну игру рефери получал около 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что за матчи особой сложности выплаты арбитрам будут умножаться ещё в несколько раз. Зарплаты судей за матчи решающих туров РПЛ также могут быть рассчитаны по двойному тарифу.