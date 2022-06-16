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Волейболист Спиридонов считает, что Бакаев присядет на скамейку в «Зените»

16 Июня 2022 • 12:26 Комментировать (2)

Российский волейболист Алексей Спиридонов высказался по поводу перехода экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Спиридонов сказал «Спорт-Экспрессу», что он не сторонник осуждать Бакаева, так как в этом нет смысла. Волейболист отметил, что, как показывает практика, подобные футболисты в «Зените» присаживаются на скамейку запасных, где сидят пару лет, а потом вообще заканчивают карьеру.

Напомним, что Зелимхан Бакаев на правах свободного агента перебрался в команду из Санкт-Петербурга, с которой полузащитник подписал соглашение на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Спиридонов Зелимхан Бакаев
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