Волейболист Спиридонов считает, что Бакаев присядет на скамейку в «Зените»

Российский волейболист Алексей Спиридонов высказался по поводу перехода экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Спиридонов сказал «Спорт-Экспрессу», что он не сторонник осуждать Бакаева, так как в этом нет смысла. Волейболист отметил, что, как показывает практика, подобные футболисты в «Зените» присаживаются на скамейку запасных, где сидят пару лет, а потом вообще заканчивают карьеру.

Напомним, что Зелимхан Бакаев на правах свободного агента перебрался в команду из Санкт-Петербурга, с которой полузащитник подписал соглашение на три года.