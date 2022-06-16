Форвард «Алании» может продолжить карьеру в РПЛ

Российский нападающий «Алании» Ислам Машуков может продолжить свою карьеру в элитном дивизионе.

По информации «Матч ТВ», 27-летний российский футболист может перейти в «Пари Нижний Новгород». Сейчас форвард проходит сбор в нижегородской команде, которую недавно возглавил тренер Михаил Галактионов. Машуков уже провёл одну тренировку под руководством специалиста.

Напомним, что в прошлом сезоне Ислам Машуков провёл в подэлитном дивизионе 35 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. «Алания» в итоге финишировала на шестой строчке в ФНЛ.