Силкин поддержал возможное назначение Йокановича на пост главного тренера «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слухи о возможном назначении Славиши Йокановича на пост главного тренера «бело-голубых».

Силкин поддержал кандидатуру сербского специалиста, отметив его богатый послужной список и менталитет.

«У него достаточно обширный опыт работы в Европе. Плюс как серб Йоканович по менталитету близок к русским», — приводят слова Силкина «Известия».

Последним местом работы Йокановича был английский клуб «Шеффилд Юнайтед», который он покинул в 2021 году. Специалист является двукратным чемпионом Сербии, а также он дважды приводил белградский «Партизан» к победе в Кубке страны.

Ранее сообщалось, что 16 июня «Динамо» объявит имя нового главного тренера команды.