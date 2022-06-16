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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Федотов находит общий язык со звёздами, у него нет в раздевалке обиженных и конфликтов» эксклюзив

16 Июня 2022 • 12:13 Комментировать

Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова.

- Это как раз о то, о чём мы говорили с вами в последний раз. Федотов заслужил своё назначение в ЦСКА, успешно поработав с разными командами во втором дивизионе, в ФНЛ и в Премьер-лиге. Везде он показывал результат и профпригодность, поэтому закономерно получил приглашение в топ-клуб.

Что мне в Федотове импонирует, так это то, что, работая со многими звёздами по меркам российского чемпионата, он находил с ними общий язык. Мы не слышали о том, что в раздевалке в командах Федотова были какие-то обиженные, конфликты и так далее.

Самой главная задача сейчас для Федотова – это наладить атмосферу в раздевалке ЦСКА, чтобы ребята прониклись его идеями и требованиями. Какие будут у команды результаты, посмотрим. Должно пройти хотя бы полгода, прежде чем мы станем оценивать его работу в новом клубе. Надеюсь, руководство ЦСКА наберётся терпения и даст ему это время.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Шамиль Лахиялов Владимир Федотов РПЛ
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