«Это был плевок в лицо»: Зарема жёстко высказалась об уходе Бакаева

Воспитанник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев не смог договориться с клубом по условиям нового контракта и покинул команду. Полузащитник продолжит карьеру в петербургском «Зените». Своим мнением по этому поводу поделилась Зарема Салихова, жена владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

Она заявила, что переговоры имели место быть, однако быстро завершились из-за финансовых требований игрока. По словам Заремы, они были далеки от возможностей «Спартака», сообщает Sports.ru.

Также Салихову возмутило требование стороны футболиста по выплате бонуса за лояльность. Как заявила жена Федуна, это заявление было плевком в лицо и ударом ниже пояса.

«Все хотелки станут пособием для будущих поколений, как нельзя воспитанникам академии вести переговоры», - высказалась Зарема.

Бакаев был игроком «Спартака» с 2014 по 2022 год.