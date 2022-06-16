Игроки «Зенита» устроили приветственный коридор для Бакаева

Футболисты питерского «Зенита» устроили приветственный коридор для новичка команды Зелимхана Бакаева.

Пресс-служба команды из Санкт-Петербурга в своём телеграм-канале выложила видео, на котором игроки «Зенита» устроили Зелимхану Бакаеву приветственный коридор. Стоит отметить, что этот ритуал пришлось совершить и опытному голкиперу Михаилу Кержакову, который недавно подписал с «Зенитом» новое соглашение.

Напомним, что Зелимхан Бакаев на правах свободного агента перешёл в питерскую команду из московского «Спартака». С «Зенитом» российский полузащитник подписал контракт на три года.