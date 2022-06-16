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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Когда Федотов переходил в «Сочи» из «Оренбурга», тоже было много скептиков» эксклюзив

16 Июня 2022 • 12:03 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером «армейцев» Владимира Федотова.

- Довольно-таки интересное назначение, разумный ход со стороны руководства ЦСКА. Федотов очень хорошо себя проявил за последние сезоны в Премьер-лиге, его команда выступала стабильно и показывала приличный футбол. Думаю, в ЦСКА у Федотова не будет особых проблем в плане тактики. «Сочи» играл в три защитника, и «армейцы» большую часть последнего времени – тоже. Ясно, что будут какие-то нюансы, но в целом, наверное, адаптация пройдёт хорошо. Остаётся только пожелать Федотову успехов в новой команде.

- Раньше он не работал в больших клубах.

- Любое назначение является риском. Федотов доказал в «Сочи», что может успешно работать и занимать со своей командой высокие места в чемпионате России. Его назначение в ЦСКА закономерно. Когда он переходил из «Оренбурга» в «Сочи», тоже было много скептиков, но он развеял эти сомнения своей работой. И здесь, я надеюсь, будет то же самое.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Владимир Федотов Хасанби Биджиев РПЛ
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