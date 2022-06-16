Дюпин прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита»

Опытный голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин рассказал журналистам о том, что он думает по поводу слухов об интересе к нему со стороны питерского «Зенита».

Дюпин сказал «Чемпионату», что он ничего не знает об этом, так что он тренируется с «Рубином» и вместе с казанской командой готовится к предстоящему сезону. Вратарь отметил, что у него есть действующий контракт с клубом.

«Из руководства со мной ещё никто не общался», - добавил Дюпин.

Напомним, что «Зенит» может подписать 34-летнего голкипера, который в прошлом сезоне провёл в РПЛ 29 поединков. В пяти встречах Дюпин отыграл на ноль.