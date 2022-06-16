«Зенит» нашёл нового вратаря

Страж ворот казанского «Рубина» Юрий Дюпин попал в сферу интересов одного из грандов российского футбола. Интерес к 34-летнему голкиперу проявляет петербургский «Зенит», рапортует «Чемпионат».

В составе «сине-бело-голубых» Дюпин может заменить Станислава Крицюка, об уходе которого было объявлено накануне. Срок действующего контракта Юрия с клубом из Татарстана рассчитан до середины следующего года, его трансферный ценник – 1,2 миллиона евро.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги вратарь провел 29 поединков, в которых пропустил 54 мяча. В пяти матчах Юрий сохранил свои ворота в неприкосновенности.