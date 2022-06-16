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Ловчев высказался по поводу ухода Кержакова из «Нижнего Новгорода»

16 Июня 2022 • 11:56 Комментировать

Известный экс-игрок и эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу ухода Александра Кержакова из «Нижнего Новгорода».

Ловчев сказал «Спорт-Экспрессу», что он играл во времена Яшина и Стрельцова, так что ему сегодня всё кажется странным в нашем футболе. Эксперт отметил, что Кержаков провёл хороший сезон в нижегородской команде, а его всё равно убрали.

«Сейчас в нашем футболе основной проблемой является руководство клубов», - добавил Ловчев.

Напомним, что Александр Кержаков покинул «Нижний Новгород». Его место официально занял наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов.

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Евро-Футбол.Ру,
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