Ловчев высказался по поводу ухода Кержакова из «Нижнего Новгорода»

Известный экс-игрок и эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу ухода Александра Кержакова из «Нижнего Новгорода».

Ловчев сказал «Спорт-Экспрессу», что он играл во времена Яшина и Стрельцова, так что ему сегодня всё кажется странным в нашем футболе. Эксперт отметил, что Кержаков провёл хороший сезон в нижегородской команде, а его всё равно убрали.

«Сейчас в нашем футболе основной проблемой является руководство клубов», - добавил Ловчев.

Напомним, что Александр Кержаков покинул «Нижний Новгород». Его место официально занял наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов.