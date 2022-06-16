Кузнецов: «В ЦСКА Федотову будет легче, чем в «Сочи»

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера «армейцев».

Кузнецов поддержал данное назначение, назвав Федотова опытным специалистом, который уже добивался результатов. А также выразил мнение, что российскому специалисту в ЦСКА будет работать легче, чем в «Сочи», так как в «армейском» клубе собраны игроки более высокого уровня, при этом отметив, что в ЦСКА нет футболистов, с которыми Федотову будет тяжело работать.

«Звёзды? Это в «ПСЖ» звёзды. Поэтому Почеттино там тяжело работать. Месси, Неймар, Мбаппе, ди Мария — попробуй кого-нибудь из них не поставь. А в ЦСКА нет таких звёзд. Никто на себя одеяло не тянет», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 15 июня, ЦСКА официально объявил о назначении Федотова главным тренером команды. На этом посту экс-наставник «Сочи» сменил Алексея Березуцкого.