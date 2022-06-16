Колосков пожелал удачи Галактионову в «Пари НН»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков пожелал удачи новоиспечённому тренеру клуба «Пари Нижний Новгород» Михаилу Галактионову.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что Галактионов очень хороший специалист, который уже добился определённых успехов в молодёжной сборной, но работа в клубе всё же заметно отличается от национальной команды.

«Остаётся только пожелать, чтобы Галактионов реализовал весь свой тренерский потенциал в нижегородском клубе», - добавил почётный президент РФС.

Напомним, что Михаил Галактионов официально стал новым главным тренером «Пари НН». С командой специалист подписал соглашение на два года.