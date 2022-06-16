Ловчев: «Бакаева выгнали из «Спартака», это отношение к своим воспитанникам»

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Евгений Ловчев прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургский «Зенит».

«Вина лежит на руководстве. Это отношение к своим воспитанникам. Ему не прошли навстречу и выгнали из клуба», - цитирует эксперта «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что Бакаев не смог договориться с «красно-белыми» по финансовым условиям трудового соглашения. Клуб не захотел выполнять требования игрока, из-за чего переговоры провалились. В итоге Зелимхан принял решение присоединиться к петербургскому «Зениту».