Газзаев: При такой миграции тренеров ЦСКА сложно добиться стабильных результатов

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался по поводу слов новоиспечённого тренера «армейцев» Владимира Федотова, который хотел бы поработать в клубе как можно дольше.

Газзаев сказал «Чемпионату», что, к сожалению, в ЦСКА за последние полтора года поменялось четыре тренера, а при такой миграции «армейцам» было сложно добиться стабильных результатов. Опытный специалист отметил, что для того, чтобы как можно дольше работать в клубе, нужно каждый год выигрывать чемпионат или национальный кубок.

Напомним, что Владимир Федотов до этого сказал о том, что хочет последовать примеру Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого, которые долго и успешно работали в ЦСКА.