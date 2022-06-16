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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев: При такой миграции тренеров ЦСКА сложно добиться стабильных результатов

16 Июня 2022 • 11:43 Комментировать

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался по поводу слов новоиспечённого тренера «армейцев» Владимира Федотова, который хотел бы поработать в клубе как можно дольше.

Газзаев сказал «Чемпионату», что, к сожалению, в ЦСКА за последние полтора года поменялось четыре тренера, а при такой миграции «армейцам» было сложно добиться стабильных результатов. Опытный специалист отметил, что для того, чтобы как можно дольше работать в клубе, нужно каждый год выигрывать чемпионат или национальный кубок.

Напомним, что Владимир Федотов до этого сказал о том, что хочет последовать примеру Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого, которые долго и успешно работали в ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев Владимир Федотов
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