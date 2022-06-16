Колосков отреагировал на отставку Александра Кержакова

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает по поводу ухода Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

В разговоре со «Спорт-экспрессом» он выразил удивление таким решением руководства клуба. По мнению Колоскова, Кержаков имеет тренерское призвание и талант. Почетный президент РФС считает, что Александр может вырасти до тренера высокого уровня.

Об отставке Кержакова было официально объявлено сегодня, 16 июня. Вместо него главным тренером «Нижнего Новгорода» был назначен Михаил Галактионов.

Прошлый сезон РПЛ команда завершила на 11-м месте.