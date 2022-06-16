Щетинин рассказал об игроке «Ростова», на которого хотел бы быть похожим

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал журналистам об игроке ростовского клуба, на которого он хотел бы быть похожим.

Щетинин сказал в интервью Sport24, что в человеческом плане он однозначно хотел бы быть похожим на Хорена Байрамяна. Полузащитник отметил, что Хорен не только прекрасный человек, но и хороший футболист, ведь у него очень сложно отобрать мяч.

«Я безумно благодарен ему за то, что помог освоиться в команде», - добавил Щетинин.

Напомним, что в прошедшем сезоне Кирилл Щетинин провёл в РПЛ 12 поединков, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.