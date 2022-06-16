Экс-вратарь «Зенита» Крицюк договорился с португальским клубом

Голкипер Станислав Крицюк, покинувший петербургский «Зенит», не будет долгое время оставаться без работы. Об этом в интервью «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, голкипер продолжит карьеру в чемпионате Португалии. Контракт с новым работодателем будет заключен в начале следующего месяца. Источник отметил, что новый клуб Крицюка сыграет в еврокубках в сезоне-2022/2023.

31-летний россиянин имеет опыт выступления в Португалии. Он поиграл за такие команды, как «Брага», «Риу Аве», «Белененсеш» и «Жил Висенте».