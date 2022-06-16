Губерниев высказался по поводу ухода Кержакова из «Пари НН»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу ухода Александра Кержакова из клуба «Пари Нижний Новгород».

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что Кержаков создал очень симпатичную команду, но многие вещи в нашей жизни меняются, например, название клуба. Комментатор отметил, что такова тренерская доля и с этим ничего нельзя поделать.

Напомним, что боссы «Нижнего Новгорода» не стали продлевать контракт с Кержаковым. Новым тренером команды стал наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов. Кержаков же может продолжить свою карьеру в ФНЛ.