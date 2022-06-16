Стало известно, почему Бакаев ушёл из «Спартака»

СМИ стали известны подробности провалившихся переговоров между полузащитником Зелимханом Бакаевым и руководством московского «Спартака».

Как информирует «Спорт-экспресс», стороны не сошлись в финансовом вопросе. Бакаев требовал заработную плату в размере двух миллионов евро в год, в то время как «красно-белые» предлагали ему нарастающий оклад: 1,4 млн за первый год, а затем 1,5 и 1,6 миллиона.

Эти условия не устроили сторону Зелимхана, и переговоры зашли в тупик.

После отказа «Спартака» полузащитник принял предложение петербургского «Зенита», заключив трехлетнее соглашение.