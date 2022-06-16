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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кержаков подвёл итоги своей работы в Нижнем Новгороде

16 Июня 2022 • 11:13 Комментировать

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков подвёл итоги своей работы на посту наставника нижегородской команды.

«Думаю, что для новичка РПЛ мы провели очень хороший сезон. Выполнили поставленную перед нами задачу, а именно сохранили место в РПЛ», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что пока не получал новых предложений о работе, в том числе и от астраханского клуба «Волгарь», которому СМИ приписывали интерес к Кержакову.

Ранее «Пари НН» официально подтвердил расставание с Кержаковым.

В минувшем сезоне нижегородский клуб под руководством Кержакова занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в высшем дивизионе российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Пари НН
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