Гаджиев: Галактионов — нормальный тренер

Опытный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался по поводу нового главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова.

Гаджиев сказал «Спорт-Экспрессу», что развитие молодёжи это, конечно же, хорошее направление, которое сегодня очень востребовано, но не факт, что один тренер справится с этим лучше, чем другой.

«Галактионов — нормальный тренер, который вполне заслуживает эту работу», - добавил бывший наставник «Анжи» и «Амкара».

Напомним, что Михаил Галактионов официально стал новым главным тренером нижегородской команды, с которой специалист подписал двухлетнее соглашение.