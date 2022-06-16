Гендиректор «Пари НН»: С Кержаковым мы остались в дружеских отношениях

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов высказался по поводу бывшего тренера нижегородского клуба Александра Кержакова.

Измайлов сказал «Р-Спорт», что он продолжает общаться с Кержаковым. Функционер отметил, что у него остались очень хорошие дружеские отношения с молодым специалистом. Напомним, что боссы «Нижнего Новгорода» не стали продлевать контракт с тренером, который теперь находится без команды.

Новым наставником нижегородского клуба стал тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов. Кержаков же может возглавить астраханский «Волгарь».