Гаджиев назвал причину ухода Кержакова из «Нижнего Новгорода»

Известный футбольный специалист Гаджи Гаджиев отреагировал на уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

В интервью «Спорт-экспрессу», тренер заявил, что причина расставания кроется во внутренних разногласиях, которые не связаны с результатом.

«Слишком часто руководители не могут найти, как решить вопрос. Мы не знаем, что лежало в основе разногласий», - сказал Гаджиев.

Александр тренировал «Нижний Новгород» с июня 2021 года. В прошлом сезоне команда финишировала на 11-м месте в Премьер-лиге.