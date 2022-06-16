Канчельскис: Если Бакаев поцелует эмблему «Зенита», то он будет выглядеть глупо

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился с журналистами своим мнением по поводу перехода Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Канчельскис сказал Sport24, что если Бакаев вдруг решит поцеловать эмблему «Зенита», то будет выглядеть глупо, так как этого не поймут ни болельщики «Спартака», ни болельщики питерского клуба. Экс-футболист считает, что Зелимхану лучше доказывать всё своей игрой.

«Зелимхан обязательно забьёт «Спартаку» в первом же очном матче», - добавил Канчельскис.

Напомним, что Зелимхан Бакаев на правах свободного агента перешёл из московского «Спартака» в питерский «Зенит».