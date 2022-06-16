Гендиректор «Пари НН» высказался по поводу назначения Галактионова

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов высказался по поводу назначения Михаила Галактионова на пост главного тренера.

Измайлов сказал, что при выборе нового тренера руководители нижегородского клуба опирались на долгосрочное планирование. Функционер отметил, что Галактионов должен будет развивать игроков внутри команды и активно развивать молодёжь.

«На ближайший сезон цель команды — сохранить прописку в РПЛ и занять 10-11 место в таблице», - добавил Измайлов.

Напомним, что Михаил Галактионов официально возглавил «Пари Нижний Новгород». До этого командой руководил Александр Кержаков.