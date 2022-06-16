Щетинин рассказал, почему не сумел закрепиться в «Зените»

Молодой российский полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал журналистам о том, почему он не сумел закрепиться в составе питерского «Зенита».

Щетинин сказал Sport24, что он поехал на сборы с основной командой и в одном из товарищеских матчей даже отметился голевой передачей, но затем дёрнул мышцу. Полузащитник отметил, что в «Зените» подумали, будто он филонит, так что его опустили в молодёжный состав.

«Только в «Ростове» поняли, в чём всё же дело и вылечили, за что медицинскому штабу отдельное спасибо», - добавил игрок.

Напомним, что Кирилл Щетинин в прошедшем сезоне провёл в российском чемпионате 12 поединков, в которых забил два гола и сделал один ассист.