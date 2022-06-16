Галактионов стал новым тренером «Пари НН»

Российский специалист Михаил Галактионов официально стал новым главным тренером клуба «Пари Нижний Новгород».

Как сообщает пресс-служба нижегородской команды, 38-летний российский наставник подписал с клубом двухлетнее соглашение. Стоит отметить, что Галактионов сможет совмещать работу в «Нижнем Новгороде» с работой в молодёжной сборной России. На посту главного тренера нижегородского клуба Галактионов заменил Александра Кержакова.

В прошедшем сезоне футболисты «Нижнего Новгорода» под шефством Кержакова сохранили прописку в элитном дивизионе и заняли 11-ю строчку в таблице.