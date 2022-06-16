Щетинин: Спасибо Аршавину, что не встал у меня на пути

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал журналистам о своём уходе из питерского «Зенита».

Щетинин сказал Sport24, что у него был разговор с Андреем Аршавиным, который не хотел его отпускать, но в итоге сдался. Молодой полузащитник отметил, что очень благодарен Аршавину за то, что один из руководителей «Зенита» не встал у него на пути и дал перейти в «Ростов».

«Если бы не Аршавин, то я мог бы сейчас пылить где-нибудь в ФНЛ-2», - добавил Щетинин.

Напомним, что в прошедшем сезоне Кирилл Щетинин провёл в составе «Ростова» в РПЛ 12 матчей, в которых забил два мяча и сделал один ассист.