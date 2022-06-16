«Краснодар» дважды сыграет с «Ростовом» в рамках предсезонного сбора

В рамках второго предсезонного сбора «Краснодар» проведёт два товарищеских матча против «Ростова», объявили в клубе.

Первый матч «быки» проведут у себя дома 28 июня, а второй — 10 июля в «Ростове». Также 3 июля подопечные Александра Сторожука встретятся с клубом «Форте» из Таганрога. Игры пройдут в закрытом режиме.

В минувшем розыгрыше РПЛ «Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице. «Ростов», в свою очередь, расположился на девятой строчке.

«Ферте» выступает в первой группе первенства ФНЛ-2. В минувшем сезоне команда из Таганрога заняла четвёртое место в турнирной таблице лиги.