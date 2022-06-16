Федотов рассказал о том, как ЦСКА планирует играть в следующем сезоне

Новоиспечённый наставник ЦСКА Владимир Федотов рассказал журналистам о том, как московский клуб собирается играть в предстоящем сезоне.

Федотов сказал «Спорт-Экспрессу», что в ЦСКА он собирается использовать схему с тремя центральными защитниками. Тренер отметил, что нужно упорно трудиться, а не говорить о каких-то задачах выиграть чемпионство, ведь высокие цели любят тишину.

Напомним, что Владимир Федотов недавно официально подписал со столичным клубом соглашение на три года. До этого Федотов работал с «Сочи», с которым тренер занял вторую строчку в РПЛ в прошлом сезоне.