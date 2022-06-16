В «Нижнем Новгороде» подтвердили информацию об уходе Александра Кержакова с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба РПЛ.

Руководство приняло решение не подписывать со специалистом новое трудовое соглашение. Вместе с Александром команду покинули его ассистенты Руслан Аджинджал и Владимир Казаков.

Добавим, что Кержаков занимал пост наставника «Нижнего Новгорода» с лета прошлого года. Под его руководством коллектив набрал 33 очка в прошлом сезоне РПЛ и финишировал на 11-й строчке.