Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щетинин объяснил празднование гола в ворота «Локомотива»

16 Июня 2022 • 09:37 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о праздновании своего гола в ворота «Локомотива» в матче 24-го тура РПЛ (4:1).

Напомним, Щетинин — воспитанник московского клуба, который также выступал за «Зенит».

«Болельщики предъявили мне за то, что я радовался голу. Но это не было неуважением — это эмоции, с которыми трудно совладать. Для меня гол — уже праздник», — приводит слова Щетинина Sport24.

В минувшем сезоне 20-летний полузащитник провёл в составе «Ростова» 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Кирилл Щетинин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
10:28 · Россия. Премьер-лига
Щетинин рассказал, почему не сумел закрепиться в «Зените»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Щетинин: «Не факт, что другой тренер доверял бы мне так же, как Карпин»
10:13 · Россия. ФНЛ
Кержаков может стать тренером одного из клубов ФНЛ
10:08 · Россия. ФНЛ
Экс-тренер «Уфы» может возглавить один из клубов ФНЛ
10:00 · Россия. Премьер-лига
Щетинин: Спасибо Аршавину, что не встал у меня на пути
09:53 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» дважды сыграет с «Ростовом» в рамках предсезонного сбора
09:51 · Россия. Премьер-лига
Федотов рассказал о том, как ЦСКА планирует играть в следующем сезоне
09:48 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» подтвердил уход Александра Кержакова официально
09:37 · Россия. Премьер-лига
Щетинин объяснил празднование гола в ворота «Локомотива»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Федотов: Примеры Газзаева и Слуцкого стали веской причиной перейти в ЦСКА
09:24 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис считает, что Бакаев будет играть в основе «Зенита»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Переход в ЦСКА — это шаг вперёд, который нельзя было не сделать»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк жёстко высказался по поводу возвращения Крыховяка
08:58 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался по поводу возможного перехода Уткина в «Ростов»
08:56 · Россия. Премьер-лига
Два клуба РПЛ претендуют на форварда из Германии
Все новости
Рекомендуем