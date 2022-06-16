Щетинин объяснил празднование гола в ворота «Локомотива»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о праздновании своего гола в ворота «Локомотива» в матче 24-го тура РПЛ (4:1).

Напомним, Щетинин — воспитанник московского клуба, который также выступал за «Зенит».

«Болельщики предъявили мне за то, что я радовался голу. Но это не было неуважением — это эмоции, с которыми трудно совладать. Для меня гол — уже праздник», — приводит слова Щетинина Sport24.

В минувшем сезоне 20-летний полузащитник провёл в составе «Ростова» 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.