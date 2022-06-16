Федотов: Примеры Газзаева и Слуцкого стали веской причиной перейти в ЦСКА

Новоиспечённый наставник ЦСКА Владимир Федотов рассказал журналистам о том, почему решил перейти именно в московскую команду.

Федоов сказал «Спорт-Экспрессу», что в «армейском» клубе два российских тренера проработали по семь лет, так что удачные примеры Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого стали веской причиной перейти именно в ЦСКА.

«У меня всегда есть желание трудиться в одной команде как можно дольше», - добавил специалист.

Напомним, что Владимир Федотов покинул «Сочи» и официально подписал трёхлетнее соглашение с «армейской» командой, которой до этого руководил Алексей Березуцкий.