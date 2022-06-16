Канчельскис считает, что Бакаев будет играть в основе «Зенита»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу перехода Зелимхана Бакаева в питерский «Зенит».

Канчельскис сказал «Чемпионату», что он поздравляет и Бакаева, и питерскую команду с этим переходом. Экс-игрок отметил, что если бы клуб из Санкт-Петербурга не рассчитывал на полузащитника, то не подписывал бы его.

«Получается, что Бакаев будет играть в основном составе», - добавил Канчельскис.

Напомним, что Зелимхан Бакаев на правах свободного агента перебрался из московского «Спартака» в питерский «Зенит». В прошлом сезоне полузащитник в 26 матчах РПЛ сделал шесть голевых передач.