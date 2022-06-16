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Федотов: «Переход в ЦСКА — это шаг вперёд, который нельзя было не сделать»

16 Июня 2022 • 09:17 Комментировать

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему решил перейти из «Сочи» в «армейский» клуб.

Напомним, вчера, 15 июня, ЦСКА официально объявил о назначении Федотова главным тренером команды. На этом посту экс-наставник «Сочи» сменил Алексея Березуцкого, покинувшего клуб вместе со своим тренерским штабом.

«Очевидно, что это шаг вперёд, который нельзя было не сделать. Словно откуда-то сверху сказали: вот ваш шанс, используйте его», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Также тренер признался, что не является сторонником частой смены команд, но получив предложение от ЦСКА, решил воспользоваться предоставленным шансом.

В минувшем сезоне «Сочи» под руководством Федотова занял второе место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА же завершил чемпионат на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
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