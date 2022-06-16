Агент Селюк жёстко высказался по поводу возвращения Крыховяка

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу возвращения польского полузащитника Гжегожа Крыховяка в российский чемпионат.

Селюк сказал «Спорту день за днём», что польский футболист вернулся как обоссанный пудель. Агент отметил, что Крыховяк решил вернуться, так как в Европе ему никто не заплатит таких денег, как в России, ведь полузащитник уже из себя ничего не представляет.

«Таких игроков в Европе воз и маленькая тележка», - добавил Селюк.

Напомним, что Гжегож Крыховяк вернулся в расположение «Крансодара», из которого уходил в прошлом сезоне из-за ситуации на Украине.