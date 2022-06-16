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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин высказался по поводу возможного перехода Уткина в «Ростов»

16 Июня 2022 • 08:58 Комментировать

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался по поводу возможного перехода российского полузащитника Даниила Уткина в ростовскую команду.

Карпин в эфире «Матч Премьер» сказал, что прямо сейчас он пока не может подтвердить переход воспитанника «Краснодара», хотя ему очень хотелось бы это сделать. Тренер «Ростова» отметил, что сможет дать полноценный ответ по поводу трансфера Уткина через несколько дней.

Напомним, что Даннил Уткин в прошедшем сезоне на правах арендного соглашения выступал за «Ахмат». В РПЛ полузащитник провёл 28 матчей, в которых забил девять голов и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Даниил Уткин
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