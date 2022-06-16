Два клуба РПЛ претендуют на форварда из Германии

Форвард Мирхан Инан, который принадлежит немецкому «Штуттгарту», пользуется спросом в российской Премьер-лиге. Об этом в разговоре с «РБ Спорт» рассказал футбольный агент Озгюр Добрука.

Представитель заявил, что два российских клуба проявляют предметный интерес к 19-летнему турецкому нападающему. По словам агента, его клиенту интересен вариант продолжения карьеры в российском чемпионате.

В прошлом сезоне Инан выступал за «Штуттгарт» U19. Он принял участие в девяти поединках, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.