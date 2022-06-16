Колосков: «Спартак» приглашает сомнительных личностей, а своего воспитанника отпустил

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу решения московского «Спартака» отпустить российского полузащитника Зелимхана Бакаева.

Колосков сказал «Чемпионату», что спартаковцы принимают какие-то странные решения, ведь московский клуб приглашает каких-то сомнительных личностей из-за границы, но, при этом, достаточно легко отпускает своего очень талантливого воспитанника.

Напомним, что Зелимхан Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента. Полузащитник официально подписал соглашение с питерским «Зенитом». В прошедшем сезоне Бакаев провёл в РПЛ 26 матчей и отметился шестью ассистами.