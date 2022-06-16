Быстров оценил трансфер Бакаева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший футболист сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Владимир Быстров прокомментировал трансфер воспитанника «Спартака» Зелимхана Бакаева в петербургский «Зенит».

В интервью «Спорт-экспрессу» эксперт похвалил «сине-бело-голубых». Он заявил, что чемпион России усилился хорошим игроком.

«Таких футболистов сейчас в стране не много, решение его подписать правильное», - сказал Владимир.

Зелимхан – воспитанник академии «Спартака». Накануне было объявлено о его переходе в «Зенит». Он заключил трехлетний контракт с опцией пролонгации на сезон.