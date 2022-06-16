Генич: «Спартак» предал Бакаева»

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит».

«Спартак» предал своего воспитанника. Когда свой воспитанник хочет остаться, а его не продлевают… Я не понимаю этот трансфер», - передает слова комментатора телеканал «Матч ТВ».

Бакаев покинул московский клуб в статусе свободного агента. Официально о его переходе в «Зенит» было объявлено в среду, 15 июня.

Зелимхан выступал за первую команду «красно-белых» с 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата России полузащитник провел 26 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами.