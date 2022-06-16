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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов назвал команду, которая может заменить «Спартак» в матче за Суперкубок

16 Июня 2022 • 08:31 Комментировать

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу московского «Спартака», который может бойкотировать матч за Суперкубок России.

Как приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс», даже если спартаковцы будут бойкотировать матч, то игра всё равно состоится, так что ничего страшного не случится. Комментатор отметил, что если «Спартак» не будет играть, то вместо него выступит финалист Кубка России, а именно столичное «Динамо», что будет даже ещё интереснее.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Динамо Москва Геннадий Орлов Суперкубок России
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