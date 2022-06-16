Отец Агаларова высказался о возможном переходе сына в «Зенит»

Отец российского форварда «Уфы» Гамида Агаларова высказался по поводу возможного перехода своего сына в питерский «Зенит».

Руслан Агаларов сказал «Чемпионату», что у Гамида сейчас есть действующий контракт с «Уфой», так что молодой форвард всё ещё является игроком уфимской команды. Агаларов-старший отметил, что его сын уже прошёл медицинское обследование и отправился вместе с башкирским клубом на первый тренировочный сбор.

Напомним, что в прошлом сезоне Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром российского чемпионата. В 29 матчах РПЛ форвард отметился 19 забитыми мячами.