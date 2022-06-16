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Ветеран «Спартака» нашёл нового вратаря для «Зенита»

16 Июня 2022 • 08:26 Комментировать

Бывший голкипер сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «Спорт-экспрессу» отреагировал на новость о подписании нового контракта между вратарем Михаилом Кержаковым и петербургским «Зенитом».

В разговоре с журналистом эксперт удивился, почему «сине-бело-голубые» не обратили внимание на Илью Свинова, ушедшего из «Спартака» в воронежский «Факел». По его мнению, питерцы допустили ошибку, не перехватив этого вратаря.

Напомним, что новый трудовой договор Кержакова с петербургским клубом рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анзор Кавазашвили Илья Свинов
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