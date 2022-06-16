Пресняков-старший: После 10:1 с «Ростовом» у меня особое отношение к Федотову

Российский музыкант Владимир Пресняков-старший поделился с журналистами своим мнением по поводу нового главного тренера московского ЦСКА.

Пресняков-старший сказал «Спорт-Экспрессу», что после скандально известного матча с «Ростовом», который завершился победой «Сочи» со счётом 10:1, у него особое отношение к Федотову. Музыкант отметил, что не считает нового наставника ЦСКА каким-то выдающимся тренером.

Напомним, что Владимир Федотов официально подписал трёхлетний контракт с «армейцами». До этого Федотов работал с сочинской командой, которая в прошлом сезоне заняла второе место в РПЛ.